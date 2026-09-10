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България дебютира на световната сцена във футбола 3х3 с две победи в Утрехт

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Спорт
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Националният тим се наложи над Австралия и Сингапур и завърши на пето място в своята група при първото си участие на световно първенство

България дебютира на световната сцена във футбола 3х3 с две победи в Утрехт
Снимка: пресслужба БФС
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България направи първата си крачка на световната сцена във футбола 3х3, след като записа две победи при дебютното си участие на световното първенство в Утрехт, Нидерландия.

Българският състав попадна в група C, където се изправи срещу Финландия, САЩ, Италия, Англия, Австралия и Сингапур. В сериозната международна конкуренция националите успяха да се наложат над Австралия и Сингапур, а представянето им беше достатъчно за пето място в крайното подреждане на групата.

Дебютът на България на подобен форум е важна стъпка в развитието и популяризирането на уличния футбол у нас. Участието е част от работата на Bulgarian Street Sports, която представлява страната като равноправен член на International Street Football Association (ISFA).

Световното първенство в Утрехт събра представители на повече от 32 държави, като срещите бяха придружени от директни излъчвания и коментарни студиа на четири езика.

До световната титла достигна Босна и Херцеговина, която завърши надпреварата пред Литва и Япония. Сред участниците бяха още състави от различни части на света, включително Ангола, Мексико и Чили.

За българския тим участието в Нидерландия поставя началото на амбициозен проект. Целта е натрупаният международен опит да бъде използван както за бъдещи участия на голямата сцена, така и за последователното развитие на футбола 3х3 в България.

#Световно първенство по футбол 3х3 в Утрехт #Национален отбор на България по футбол 3x3

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