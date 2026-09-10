България дебютира на световната сцена във футбола 3х3 с две победи в Утрехт

Националният тим се наложи над Австралия и Сингапур и завърши на пето място в своята група при първото си участие на световно първенство
България направи първата си крачка на световната сцена във футбола 3х3, след като записа две победи при дебютното си участие на световното първенство в Утрехт, Нидерландия.
Българският състав попадна в група C, където се изправи срещу Финландия, САЩ, Италия, Англия, Австралия и Сингапур. В сериозната международна конкуренция националите успяха да се наложат над Австралия и Сингапур, а представянето им беше достатъчно за пето място в крайното подреждане на групата.
Дебютът на България на подобен форум е важна стъпка в развитието и популяризирането на уличния футбол у нас. Участието е част от работата на Bulgarian Street Sports, която представлява страната като равноправен член на International Street Football Association (ISFA).
Световното първенство в Утрехт събра представители на повече от 32 държави, като срещите бяха придружени от директни излъчвания и коментарни студиа на четири езика.
До световната титла достигна Босна и Херцеговина, която завърши надпреварата пред Литва и Япония. Сред участниците бяха още състави от различни части на света, включително Ангола, Мексико и Чили.
За българския тим участието в Нидерландия поставя началото на амбициозен проект. Целта е натрупаният международен опит да бъде използван както за бъдещи участия на голямата сцена, така и за последователното развитие на футбола 3х3 в България.