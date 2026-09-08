Лионел Меси е номиниран за „Златната топка“ за 17-ти път

Френското списание France Football включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Маями в списъка с номинирани за „Златната топка“ - наградата, връчвана на най-добрия футболист за сезон 2025/26, съобщиха от пресслужбата на организаторите.

Миналия сезон Меси спечели Мейджър Лийг Сокър (МЛС) и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон, отбелязвайки 43 гола и давайки 26 асистенции в 49 мача. Той игра за Аржентина на финала на световното първенство, където загубиха от Испания (0:1 след продължения). Нападателят отбеляза осем гола и даде четири асистенции на Мондиал 2026. Той се оттегли от националния отбор на Аржентина след турнира. Меси е втори по брой номинации за „Златната топка“ със 17, втори след португалския Кристиано Роналдо (18). Аржентинецът държи рекордните осем „Златни топки“.

39-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 г. В Европа аржентинецът е защитавал цветовете на Пари Сен Жермен и Барселона, където е спечелил Шампионската лига четири пъти, Суперкупата на УЕФА три пъти и световното клубно първенство три пъти. Нападателят е световен шампион (2022), двукратен вицешампион на Световното първенство (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024).

Меси е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Нападателят е участвал в шест световни първенства.