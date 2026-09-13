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Гьозтепе изпусна два аванса и остана без победа, Трабзонспор се препъна преди битките в Европа

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Спорт
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Воденият от Станимир Стоилов тим стигна само до 2:2 при гостуването на Аланияспор и остава последен в турската Суперлига, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите загуби от Коняспор

Гьозтепе изпусна два аванса и остана без победа, Трабзонспор се препъна преди битките в Европа
Снимка: БТА
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Гьозтепе на Станимир Стоилов продължава да търси първата си победа през новия сезон в турската Суперлига. Тимът от Измир на два пъти повеждаше при гостуването си на Аланияспор, но в крайна сметка трябваше да се задоволи с равенство 2:2 в среща от петия кръг.

Гостите започнаха по-добре и откриха резултата чрез бразилския халф Ралдни. Преднината им обаче не се задържа, след като Паоло Фернандес възстанови равенството за Аланияспор.

През втората част футболистите на Стоилов отново успяха да излязат напред. В 73-ата минута Жуан беше точен от дузпа за 2:1 и доближи Гьозтепе до първи успех за кампанията. Домакините обаче отговориха за втори път, като Гаюс Макута оформи крайното 2:2.

За състава от Измир не взе участие бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг, който е контузен.

Равенството донесе едва втора точка на Гьозтепе от началото на сезона, като тимът на Станимир Стоилов остава на последното място във временното класиране. В следващия кръг Гьозтепе ще приеме Ризеспор и отново ще преследва първата си победа в първенството.

Междувременно Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в Лигата на конференциите, допусна поражение с 0:1 при гостуването си на Коняспор. Домакините нанесоха своя удар още във втората минута, когато унгарецът Реймунд Тот отбеляза единственото попадение в срещата.

Сред титулярите за Трабзонспор бяха Мохамед Салах и Фабиньо, а на вратата започна Андре Онана. След пет изиграни срещи отборът заема шестото място в турския елит със седем точки.

#ФК Трабзонспор #ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

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