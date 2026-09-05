Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих, при която 43-годишен мъж уби двете си дъщери и по-късно се обеси. Разследването отхвърля намесата на четвърти човек в престъплението.

Във вторник вечерта зад стените на тази къща приключва живота на двете сестри. Убити са с нож, докато спят от собствения им баща. Именно тогава тримата са забелязани за последно, от тогава телефоните им са изключени. Майката е решила, че са заминали на почивка, нямат обхват и затова не може да се свърже с тях. Жената е разделена с бащата от два месеца.

От Районната прокуратура в Разград потвърдиха за БНТ, че тя е била жертва на домашно насилие. В полицията е подала три сигнала срещу бащата на децата ѝ, но в рамките на 24 часа е оттегляла жалбите и всичко е приключвало на ниво преписка. Хората в Исперих са в шок от случилото се.

съседка: "Не съм чувала никакви гласове. Нищо, нищо... Не снощи, миналата вечер кучетата много лаеха, цяла вечер лаеха и на мен ми беше много неспокойно. И аз викам на мъжа ми да излезем да проверим нещо дали има и той излезе, огледа се и вика – не, няма нищо. Но цяла вечер те не се спряха."

БНТ: Познавахте ли се с въпросния мъж, упражнявал ли е насилие?

съседка: "Не мога да кажа дали е упражнявал насилие, защото той изглеждаше добър, не съм виждала нищо лошо да се случва в града спрямо него или да се е скарал с някой. Напротив, той се поздравяваше с всички хора, изглеждаше спокоен, два-три пъти сме се возили на таксито му. Не мога да кажа спрямо децата как е бил."

Тихомир Тодоров – окръжен прокурор на Разград: "Най-новото е, че съществува хипотеза, според която майката на една от дъщерите е изпратила текстово съобщение, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. И очевидно това е ескалирало вече до степен, че бащата да посегне на двете си момичета. Безспорно трябва да се установи дали има домашно насилие от покойния по отношение на жена си. Ако майката след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, потвърждаваше това нещо пред полицията или пред прокуратурата, на следващия ден тя се е отказвала от своите оплаквания, което е наложило да се прекратят тези преписки още на етап полиция."

снимки: БНТ

Аутопсията на телата ще бъде извършена на 8 септември. Майката е изведена от Исперих, назначена ѝ е психиатрична експертиза. Досъдебното производство ще бъде прекратено заради смъртта на извършителя.

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