По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия

13-годишен българин плени публиката с гласа си и спечели безапелационно Гран При в Италия в конкурса "Златният микрофон". Кристиян Илков от Русе получи покана и за участие в "Гласът на Италия". На сцената той е рок звезда, в училище обикновен тийнейджър, а в детската си стая е подредил 80 награди от музикални конкурси. "Евровизия" е другата му голяма мечта.

Зад всяко перфектно изпълнение на Кристиян се крият часове репетиции.

Кристиян Илков: "Рок, хард рок... От доста малък тате ми пуска такава музика и тя с времето направи такъв инфлуенс върху моя вкус. Моите най-големи идоли са Фреди Меркюри, Рони Джеймс Дио, Майкъл Джексън."

Именно с песента на Куин "The Show Must Go On" покорява италианската публиката и печели златният микрофон, оставяйки след себе си изпълнители от 30 държави.

Виктория Виналиева – музикален педагог: "Има доста плътен глас като за дете, той е много енергичен, много бързо схваща, той и на репетиции се държи като на сцената – подскача, качва се върху някакви столове, докато пее и смятам, че резултатите са абсолютно логични.

Кристиян отдавна е спрял да брои наградите в колекцията си, но една е много специална за него:

Кристиян Илков: "Най-важната ми статуетка е тази от "Звездици за Лора" заради каузата."

Зад безспорния му талант винаги застават неговите родители. Те са първите, които са го чули как пее и пътуват всяка седмица с километри, за да се качи Кристиян на голямата сцена.

Евгени Енчев – баща на Кристиян: "В началото преди да е излязъл винаги има... то не е страх, едно разтуптяно сърце не от това, че той няма да се справи, а просто защото наближава момента на неговото участие и след това сме много горди, пускаме по някоя друга сълза, мъжете също плачат."

И въпреки, че пред публика пее само от четири години, Кристиян не се притеснява да дели една сцена със световни звезди.

Кристиян Илков: "Никога не съм вярвал, че ще видя на живо Джо Лин Търнар, камо ли че ще изляза с него на сцена." Елица Ангелова – майка на Кристиян: "Пожелавам му да намери партньори, с които да съградят банда и да свирят заедно."

Преди това обаче трябва да се подготви за матурите в седми клас, заради тях отказва да участва в "Гласът на Италия", но не е разочарован, защото мечтата му е друга – да покори "Евровизия".

Кристиян Илков: "Следях "Евровизия" не само защото Дара спечели. Метъл парчето от Румъния – бяха много добри. Самата продукция е прекрасна. Клиповете, които им правят на сцената на живо са изключително добре направени." Виктория Виналиева – музикален педагог: "Ако Крис е участник дали в "Евровизия" за деца или големи, със сигурност още веднъж България ще бъде домакин на "Евровизия".

Защото големите мечти започват точно така – с един микрофон и една песен и смелостта да повярваш, че най-голямото музикално признание тепърва предстои.