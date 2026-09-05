Отново натоварен трафик по пътя за Гърция през Кресненското дефиле

Изключително натоварен е трафикът по основните пътни артерии в страната. И днес Кресненското дефиле е една от най-невралгичните точки по пътя за Гърция.

В отсечката на АМ "Струма" в района на Благоевград, както в трасето, което е само 2 км между края на магистралата и пътен възел "Симитли" и през цялото Кресненско дефиле, навсякъде има задръствания.

Нашият екип премина 2-километровата отсечка между магистрала "Струма" и пътен възел "Симитли" за 20 минути, което е изключително дълго време, като се има предвид, че се минава за максимум 5 минути.

През Кресненско дефиле е още по-тежка ситуацията. Вчера преминаването на 15-те километра оттам отнемаше по около 2 часа на пътуващите. Очакванията са и днес да бъде подобна ситуацията.

– Пълен абсурд! Докато няма магистрала, така е. Още от София трафикът е ужасен, магистралите са ни малки, тесни. Ще чакаме два-три часа. – Опашката започва още от магистралата. Ако има регулировчик на светофара само така ще се оправи, само светофара е проблем.

От "Пътна полиция" съветват хората, които се избрали да почиват в Гърция през следващите дни, ако имат възможност да минат по пътя през Банско, Гоце Делчев и граничния преход "Илинден – Ексохи", където движението е значително по-спокойно и не се чака толкова дълго.

Вижте прякото включване на Станислава Христова