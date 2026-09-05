Натоварен трафик към морето: Екипи на "Пътна полиция" и цивилни патрули следят за нарушения

Натоварен е и трафикът в посока към българското Черноморие. Най-засилено е движението край Вакарел, към Пловдив и до входа на Бургас.

От "Пътна полиция" са мобилизирали почти целия наличен състав с мобилни камери, има и цивилни патрули, които ще следят дали водачите се движат неправомерно в аварийната лента и дали правят неразумни изпреварвания. Ще се правят и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Толкамерите по пътищата също следят за средна скорост на движение.

БНТ: Как беше пътят до тук? Имаше ли натоварено движение?

– Ами да, имаше много трафик. Главно тук на Вакарел и след тунелите.

БНТ: Какво мислите за засилените мерки на "Пътна полиция" за празниците"?

– Правилни са, да, разбира се. Трябва да има, защото всеки кара както си иска. – По принцип трябва да има засилени мерки, защото масово хората карат с купени книжки, което не е правилно, много катастрофи има.

БНТ: Съвет към всички тръгващи на път днес?

– Да са по-внимателни! – В цяла Европа никой не пази мотористите.

Заради интензивния трафик през целия ден е въведено ограничение за движение на тежкотоварните автомобили.

Вижте прякото включване на Николай Минков