Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно третокласен път на разклона при село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало около 11:30 часа на разклона за с. Обединение. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Загинала е пътничка от единия автомобил.

Тежко пострадала е водачката на същия автомобил, която е откарана в болнично заведение с въздушна линейка. Друга пътничка от същия автомобил е транспортирана във Великотърновската болница. Другата шофьорка е изпробвана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за произшествието се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка, се пренасочват през с. Иванча и Полски Тръмбеш.