БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е,...
Чете се за: 01:05 мин.
Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Медицински хеликоптер кацна на мястото, за да транспортира една от ранените

жена загина тежка катастрофа великотърновско две тежко пострадали
Снимка: Архив
Слушай новината

Тежка катастрофа с жертва и двама пострадали затвори временно третокласен път на разклона при село Обединение в община Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало около 11:30 часа на разклона за с. Обединение. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Загинала е пътничка от единия автомобил.

Тежко пострадала е водачката на същия автомобил, която е откарана в болнично заведение с въздушна линейка. Друга пътничка от същия автомобил е транспортирана във Великотърновската болница. Другата шофьорка е изпробвана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за произшествието се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка, се пренасочват през с. Иванча и Полски Тръмбеш.

#тежко пострадали #жертва на катастрофа #въздушна линейка #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
1
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
3
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
4
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана във Варна
5
Откриха още над 840 грама кокаин по случая с близо 5 кг марихуана...
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино
6
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
5
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
6
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...

Още от: Регионални

По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия
Натоварен трафик към морето: Екипи на "Пътна полиция" и цивилни патрули следят за нарушения Натоварен трафик към морето: Екипи на "Пътна полиция" и цивилни патрули следят за нарушения
Чете се за: 01:35 мин.
Отново натоварен трафик по пътя за Гърция през Кресненското дефиле Отново натоварен трафик по пътя за Гърция през Кресненското дефиле
Чете се за: 01:47 мин.
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на четирите жертви Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на четирите жертви
Чете се за: 03:05 мин.
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честванията на 141-годишнината от Съединението Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честванията на 141-годишнината от Съединението
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Октомври може бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Навършват се 80 години от рождението на Фреди Меркюри
Чете се за: 15:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ