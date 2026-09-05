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Слънчево и горещо време в празничния 6 септември

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта ще бъде ясно. Ще бъде почти тихо, след полунощ в Северозападна България ще духа до умерен северозападен вятър.

Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, по северното крайбрежие – от север-северозапад, по южното – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-31°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, по най-високите части – западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня – топло с максимални температури между 25° и 30°.

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