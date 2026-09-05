Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро

Добавки за Коледа и Великден ще има и това е прието с промените в Закона за социалните помощи от предишния парламент. Тази година добавката ще бъде в размер на 50 евро. И ще я получат около 500 хиляди души. Според социалния министър Наталия Ефремова се предвижда увеличение на парите за втората година от майчинството.

Целевата помощ за Великден и Коледа вече е разписана в Закона за социалното подпомагане. Размерът ѝ се определя със Закона за държавния бюджет. Освен най-бедните пенсионери ще я получават и други хора с ниски доходи.

Размерът се определя със Закона за държавния бюджет.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това са хора, които получават помощи за отопление, майки с деца, които получават семейни помощи. Общо 8 са групите, които могат да попаднат в броя на хората, които имат достъп до тази подкрепа. Това е направено, за да може да има една справедливост – най-нискодоходните групи в страната да могат да получат една допълнителна подкрепа по време на празниците.“

Помощта ще се изплаща през март и ноември. Ефремова обясни, че от 1 юли догодина пенсиите ще бъдат осъвременени по така нареченото „швейцарско правило“.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Планираме преглед на пенсионната формула. Изчисления се правят най-практични. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет. Но като дългосрочен план в управленската програма на ПБ това е записано.“

В бюджета за догодина ще има по-големи стимули за майките, които се връщат на работа преди детето им да навърши 2 години.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „По отношение на подкрепата за майките и на семейните помощи в момента се правят изчисления, които според възможностите на бюджета да дадат малко по-високи подкрепи на различните групи, които подкрепяме.“

Минималната заплата от 1 януари може да се увеличи с 40-50 евро, обясни министърът. Окончателното решение зависи от правителството.