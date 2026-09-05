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Преди местния вот в Саксония-Анхалт: Мащабно шествие в защита на демокрацията

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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Хиляди се включиха в демонстрация в защита на демокрацията в Магдебург - столицата на Саксония-Анхалт, ден преди изборите за регионален парламент в германската провинция.

За днес са планирани общо 12 събития - сред тях митинги на партиите, участващи във вота. Последните социологически проучвания показват, че за крайнодясната "Алтернатива за Германия" биха гласували около 41 процента от избирателите. Това означава, че за първи път в следвоенната история на Германия, крайнодясна формация може да поеме местно управление.

Според мнозина, "Алтернатива за Германия" е възможност за истинска промяна. Привържениците на системните партии обаче смятат формацията за заплаха за основни и традиционни политики.

#протести #Германия

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