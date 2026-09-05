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Теодор Салпаров: Като гледам назад, се чувствам щастлив

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Чете се за: 01:20 мин.
Български волейбол
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Легендата на българския волейбол благодари за уважението и обичта, която получи на своя бенефисен мач.

Теодор Салпаров
Снимка: Startphoto.bg
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Световните легенди победиха с 3:2 Българските звезди в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". На шоу-мача пред над девет хиляди зрители в "Арена София” присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев.

В срещата се играха пет гейма до 15 точки, като участие взе и синът на Теодор Салпаров - Георги.

Звездите излязоха крайни победители в спектакъла с 3:2 гейма след 15:11 в петата част и успешна атака на Самуеле Папи.

"Поглеждайки назад изпитвам задоволство от постигнатото. Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те до усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на европейското първенство", заяви Салпаров в края на спектакъла.

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#Теодор Салпаров

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