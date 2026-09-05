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Световните звезди победиха Българските легенди в бенефиса на Теодор Салпаров

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Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
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Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".

бенефисен мач теодор салпаров галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Световните легенди победиха с 3:2 Българските звезди в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". На шоу-мача пред над девет хиляди зрители в "Арена 8888" присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев.

Сред гостите също бяха Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров, както и настоящият национален отбор по волейбол при мъжете. В срещата се играха пет гейма до 15 точки, като участие взе и синът на Теодор Салпаров - Георги.

В състава на Световните легенди са: Самуеле Папи, Урош Ковачевич, Якопо Масаро, Зимон Тишер, Александър Волков, Рафаел Паскуал, Марк Макгивърн, Николай Павлов, Серджо Сантош, Александър Атанасиевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Данте Амарал, Сречко Лисинац, Марко Подрасчанин. Техни треньори са: Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

В тима на Българските звезди са Андрей Жеков, Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Светослав Гоцев, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Цветан Соколов, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев и Николай Пенчев. Начело на отбора са наставниците: Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.

Звездите на България спечелиха в първия гейм след 15:10, благодарение на силните изяви на Николай Пенчев и Цветан Соколов.

Световните легенди изравниха след драматично 16:14 във втората част, но след това българските звезди си върнаха аванса след 15:7.

Президентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев изпълни начален удар в четвъртата част, спечелена от Световните звезди с 15:12.

Звездите излязоха крайни победители в спектакъла след 15:11 и успешна атака на Самуеле Папи.

След края на шоу-мача Любомир Ганев и Христо Стоичков отправи специални приветствия към Теодор Салпаров.

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".

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