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Симеон Николов: Гордея се с любовта на феновете

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Разпределителят увери, че България ще бъде там, където ѝ е мястото.

Симеон Николов
Снимка: БГНЕС
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Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов използва социалните мрежи, за да отправи емоционално послание след края на участието на България на ЕвроВолей 2026.

Световните вицешампиони завършиха на 9-о място, след като постигнаха четири победи и две загуби на шампионата, на който страната ни е съдомакин.

"Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се от труда, който положихме с момчетата, заедно. Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това Европейско. България ще бъде там, където ѝ е мястото", написа Николов.

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A post shared by simeonikolov (@mnikolow1)


България достигна до осминафиналите на ЕвроВолей 2026 след четири победи, включително срещу действащия шампион Полша, и една загуба в груповата фаза. За съжаление в битката за място в Топ 8 отборът отстъпи с 2:3 гейма пред Германия.

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