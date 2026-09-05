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Цените на лекарствата: Защо медикаменти в Гърция, Румъния и Турция са по-евтини от България?

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
Всичко от автора , Репортер: Станислава Христозова
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Българи все по-често купуват лекарства от Гърция и Румъния, а хора от Северна Македония пазаруват в България. На какво се дължи това и могат ли да се постигнат разумни цени на лекарствата обсъждат на международен форум в Банско фармацевти от България, Гърция и Северна Македония.

Цените на лекарствата са в широк диапазон в различните страни от Балканския полуостров. Разликите варират от няколко евроцента до 5-10 евро за опаковка за различни аналгетици, обезболяващи и антибиотици.

От фармацевтичните съюзи на различните държави имат своите обяснения, като основното е размерът на ДДС.

Така например ДДС на лекарствата в България е 20 процента, докато в Гърция е едва 6 процента.

Сред най-често купуваните лекарства у нас са температуропонижаващите и обезболяващите. И ако в България те се продават на цени между 1,10-1,20 до 10 евро, в Румъния цените започват от 30 евроцента за опаковка. В Гърция цените варират между 1,20 и 6,00 евро.

На този фон все повече българи избират да закупят лекарства от съседни държави.

Зорница Алексова: „Без рецепта, с рецепта, всичките са много по-евтини в Гърция.

БНТ: Каква е средната разлика, прави ли ви впечатление на едно и също лекарство тук и там?

10 евро, 15 евро, даже и повече.“

Повишение в цените на лекарствата се забелязва и в Румъния, въпреки това някои от най-купуваните са в пъти по-евтини от България.

„За съжаление купуваме лекарства от години и знам, че цените се повишиха. Както и всички останали цени."

"Аз живея повече във Франция и сега точно в последния час и половина се опитвах да намеря еквивалента на едно лекарство. Заключението е, че цените са като в чужбина, а в някои случаи са и по-големи.“

И докато в Румъния ДДС-то на лекарствата е 11 процента, в Гърция 6, то в България е 20 процента, което според фармацевти е и основна причина за по-високите цени.

Константин Качулев, председател на Регионалната фармацевтична колегия – Благоевград: „Имаше идеята да стане 9%, което крие риск за бюджета, защото лекарствата са едни от най-изсветлените продукти в търговско отношение и намалението наполовина, буквално на ДДС-то, би намалило съответно и перото, което се събира от това ДДС в бюджета.“

На първа по рода си среща в Банско фармацевти от България, Северна Македония и Гърция обсъждат начините на финансиране, устойчивостта на аптечния бизнес и възможностите за намаляване на финансовата тежест за пациентите, без това да поставя аптеките в икономически неизгодна позиция.

#румъния #Гърция #цени на лекарствата #лекарства #България

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