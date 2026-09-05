Три години след потопа: Какво се промени в Царево?

Три години след смъртоносния потоп Царево си спомня жертвите, които водната стихия отне. Бедствието остави след себе си само разруха – унищожи мостове и домове, а щетите бяха оценени на десетки милиони. Още преди да се е съвзел от бедствието – две години по-късно, градът бе потопен отново, за щастие този път без жертви.

Три години след опустошителния потоп най-тежката равносметка е погубените четири живота. Един от тях – на д-р Даниела Йорданова, загинала, докато спасява бездомни животни. Но три години по-късно най-големият проблем – коритото на река Черна, все още не е решен. Какво се промени и какво не след две бедствия в Царево – нека да видим.

5 септември 2023 г. – край Царево реки и дерета преливат, водата отнася автомобили, каравани и поглъща цели пътища. А ветеринарният лекар Даниела Йорданова тръгва заедно с майка си и още един мъж, за да спаси две бездомни кучета, когато мостът под автомобила им рухва. В Царево и до днес я помнят като герой.

Кина Атанасова: „Тя вижда, че вали, но не се отказва. Мечо и Сара я чакат под моста... Да, има много хора, които не са излезли от домовете си, за да спасят живота си, но тя загуби нейния. Това не бива да забравяме.“

А за много от оцелелите помощта идва от полицая Румен Колев – наречен след бедствието „Ангел в униформа“.

Румен Колев, бивш началник РУ – Царево: „На момента трябва да решаваш. Нямаше никакви връзки и комуникации. Точно в такава ситуация се помогна най-лесно, защото човек не мисли за нищо друго, освен за това да помага.“

Само на 10, Дениз вече е преживяла две наводнения. При първото част от семейството ѝ нощува във фургон, след като водата унищожава първия етаж от къщата им.

Дениз, 10 г.: „Баба влезе до врата в мръсната вода и бях много стресирана. И не знам как не я удари ток, защото таблото на тока беше под вода.“

Две години по-късно водата отново влиза в дома им и нанася щети, които отстраняват и до днес.

Донка Дринкова, майка на Дениз: „Дано да няма трето, за да не се наложи пак всичко наново да се прави.“

След наводненията в Царево са ремонтирани 7 мостови съоръжения, две язовирни стени, десетки километри инфраструктура.

Марин Киров, кмет на Община Царево: „ Остана основният обект – корекцията на река Черна. Ние я почистваме от клони, дървета, кални наноси, но тъй като по нея се събира целият водосбор от Странджа планина, е необходимо да се изгради сериозно хидротехническо съоръжение, което да забавя водата.“

Затова са нужни над 14 млн. евро, които общината чака от държавата и до днес.