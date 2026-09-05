Уникален златен пръстен-печат беше открит край Златоград. Той вече се намира в местния музей, след като хората, които го открили, докато работили на нивата си край пътя за Гърция, са направили дарение.

Находката беше представена днес от проф. Николай Овчаров. Пръстенът е датиран от 14 век и се смята, че е принадлежал на знатна византийска аристократка - севаста Мария Скулена. За това говори разчетеният надпис. Накитът е служел за подпечатване на писма и се е носел на малкия пръст.