Накитът е служел за подпечатване на писма и се е носел на малкия пръст
Уникален златен пръстен-печат беше открит край Златоград. Той вече се намира в местния музей, след като хората, които го открили, докато работили на нивата си край пътя за Гърция, са направили дарение.
Находката беше представена днес от проф. Николай Овчаров. Пръстенът е датиран от 14 век и се смята, че е принадлежал на знатна византийска аристократка - севаста Мария Скулена. За това говори разчетеният надпис. Накитът е служел за подпечатване на писма и се е носел на малкия пръст.
Проф. Николай Овчаров, археолог: "Оказа се, че има документи, които ни показват много по-точно каква е тя. В документи от Великата Лавра на Атон, през 1338 година е споменат севаст Скулес, който очевидно е бил мъжът на тази Мария. Севаста е женския род. Изключително важен е тоя паметник, тези пръстени-печати не са редки, има ги вече доста, но те ни дават документално нивото на аристокрацията от този период.