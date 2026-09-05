Репортерът на БНТ-Варна Петър Дойкински получи наградата „Блестящ ибис“

Репортерът на БНТ-Варна - колегата ни Петър Дойкински получи наградата за професионално, точно и проверено отразяване на значими събития от Варна и региона.
Призът му беше връчен днес от Дружеството на Съюза на българските журналисти - Варна. Наградата се присъжда на млади журналисти, които са се превърнали в сигурен ориентир за зрителите и са спечелили тяхното доверие.
Наградата се присъжда на млади журналисти, които са се превърнали в сигурен ориентир за зрителите и са спечелили тяхното доверие. Петър Дойкински е точен с фактите, търси истината докрай и не се страхува да се впуска в най-горещите теми на деня. Поема професионалната, социалната и моралната отговорност за това.
Петър Дойкински, репортер БНТ - Варна: "За мен тази награда е огромна чест и признание. Искам да благодаря на колегите,че са оценили моята работа през годините. Искам да благодаря и на всички в БНТ, всички колеги в БНТ, с които работим и продължаваме да работим толкова много години, за да сме полезни на хората. И накрая тази награда за мен е огромна мотивация да продължа да работя с постоянство и отговорност и да търся добрите истории."