Репортерът на БНТ-Варна Петър Дойкински получи наградата „Блестящ ибис“

Репортерът на БНТ-Варна - колегата ни Петър Дойкински получи наградата за професионално, точно и проверено отразяване на значими събития от Варна и региона.



Призът му беше връчен днес от Дружеството на Съюза на българските журналисти - Варна. Наградата се присъжда на млади журналисти, които са се превърнали в сигурен ориентир за зрителите и са спечелили тяхното доверие.

Наградата се присъжда на млади журналисти, които са се превърнали в сигурен ориентир за зрителите и са спечелили тяхното доверие. Петър Дойкински е точен с фактите, търси истината докрай и не се страхува да се впуска в най-горещите теми на деня. Поема професионалната, социалната и моралната отговорност за това.