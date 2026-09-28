БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:17 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво е скритото оръжие на четириногите тайни агенти Мерлин, Дюй и Луна?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Новопостъпилите служители в агенция "Митници" пристигнаха у нас с мисия да пресичат престъпните канали

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои да ви срещнем с три кучета, чиято съдба се преплита с България. Те са не просто домашни любимци, а професионално обучени във Великобритания следователи, които ще помагат на българските митничари в борбата с организираната престъпност.

В петък те бяха предадени от посланика на Обединеното кралство в България Натаниел Копси на директора на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Те са Мерлин, Дюй и Луна.

Трите най-нови попълнения в редиците на Агенция „Митници“. Четириногите служители пристигнаха у нас с мисия да пресичат престъпните канали. Въпреки че опашатите герои са на 11 и 16 месеца, те вече са преминали седмици подготовка и са придобили умения, с които да помагат на българските митничари.

След първоначалната оценка, която отнема около една до две седмици, проведохме шестседмична подготвителна тренировъчна програма. Тя включваше основно послушание, базов контрол, а след това и разпознаване на специфичните миризми, които се очаква кучетата да откриват тук, в България.

Запознаваме кучетата с целевите миризми, а в този конкретен случай това са миризмата на малка лодка и на различни европейски валути. След това привикваме кучето да открива тези миризми и добавяме други, разсейващи миризми, например различни видове гума, други валути и всякакви неща, които могат да разсеят или объркат кучето. По този начин го обучаваме да реагира само на конкретните целеви миризми.

Две от новите попълнения, Мерлин и Дьюи, са кокер шпаньоли. Луна е лабрадор ретривър.

Опитът ми показва, че ловните породи са много подходящи. Те са дружелюбни, много ефективни и имат изключително силен стремеж да търсят.

От около месец трите кучета вече живеят и работят със своите български водачи.

За нас е един огромен подарък и аз лично съм изключително щастлив. Кучетата, които са за откриване на наркотични вещества, е необходимо да бъдат социализирани и игриви, за разлика от охранителните кучета, за които знаем, че би трябвало да са малко по-агресивни. Затова всъщност ние залагаме на кучета, които са социализирани и игриви, които живеят дори съвместно, за да могат да изпълняват своите задължения.

Работата на Мерлин, Дьюи и Луна вече започна. Те са разпределени съответно на Капитан Андреево, летище София и на пристанище Бургас.

Тяхното пристигане е поредната глава от едно изключително успешно партньорство между Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Агенция „Митници“. Тези престъпни мрежи действат отвъд границите. Те пренасят наркотици и други незаконни стоки, улесняват опасни канали за нелегална миграция и печелят от експлоатацията на уязвими хора.

А в основата на успехите на трите кучета стои нещо много просто. Топка. Тенис топка. Тенис топката е целият им свят. Всичко правят заради нея. Когато се справят успешно по време на обучението и резултатът е добър, получават топката. И всъщност всичко това го правят заради нея.

Мерлин, Дьюи и Луна се включват в екипа на вече работещото от няколко години куче Адео.

За подготовката и успехите на най-новото попълнение в митниците вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#на четири лапи #специални агенти #агенция "Митници" #кучета

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за следващото лято
5
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за...
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива
6
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
6
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София

Още от: Регионални

"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
Полудива коза беше спасена след 25 дни без вода в скалите Полудива коза беше спасена след 25 дни без вода в скалите
Чете се за: 01:17 мин.
"Не карайте по чехли и без каски": Инцидентите с мотористи зачестяват, какви мерки са необходими? "Не карайте по чехли и без каски": Инцидентите с мотористи зачестяват, какви мерки са необходими?
Чете се за: 01:32 мин.
Приютът за бездомни кучета в Благоевград е препълнен, а сигналите валят - има ли решение? Приютът за бездомни кучета в Благоевград е препълнен, а сигналите валят - има ли решение?
Чете се за: 02:05 мин.
Забранено за стари коли в центъра на Пловдив Забранено за стари коли в центъра на Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец бедственото положение в района Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец бедственото положение в района
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в Македония
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият...
Чете се за: 06:17 мин.
Балкани
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“ Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна "По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Краен срок - до утре се подават заявления за гласуване в чужбина
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тейлър Суифт спечели приза за видео на годината на наградите на MTV
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ