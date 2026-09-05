Уличният театър превзема Пловдив с TheatAir

Уличният театър отново превръща Пловдив в сцена. Градът е домакин на 13-ото издание на TheatAir – театрален карнавал, който събира артисти от девет държави и повече от 30 спектакъла. Събитието е едно от най-очакваните в началото на фестивалния сезон. Пловдивският куклен театър е организатор и селектор на участниците.

Във фестивала TheatAir публиката не само гледа спектакли, тя може да се окаже част от тях. Тази митична птица например постоянно общува с хората на много особен език. Иначе идва от Франция и се казва Уазу.

Петър Влайков, директор на Държавен куклен театър – Пловдив: "Това е една от звездите на фестивала, френската компания Paris Bénarès. Тяхното творение е Уазу, една изключително жива кукла, впечатляваща за гледане, много естествена. Предстои да представим в Пловдив и други техни произведения на изкуството като това."

Погледът остава нагоре и за изпълненията на Фред Нормал от САЩ, за когото въжето е и сцена, и музикален инструмент, и огнено изпитание.

Фред Нормал, артист: "Във всяко мое шоу има и импровизация. Имам своите трикове, но импровизирам и в конкретния момент си казах: „Добре, ще направя този номер, който винаги съм искал да направя.“ И го направих. Тази вечер имах три етюда, които изпълних за първи път пред публиката в Пловдив.

Бразилска перкусионна музика звучи под палките на младежи, които свирят като един.

Коста Щерев: "Обикновено всички хора много се вълнуват и се радват от това, което правим. Музиката ги приповдига и са готови да участват и те."

Празникът не остава само в центъра. Днес TheatAir стига до Кършияка и парк „Рибница“, утре продължава в Тракия, а в понеделник и в квартал „Смирненски“. И така до 7 септември, когато фестивалът ще завърши с голямото си закриване.