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Разкриха тайната на габровския пестил в „Етъра“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: БТА
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В етнографския музия "Етър" в следващите няколко дни разкриват тайната на един от най-прочутите габровски десерти - пестила. Името му идва от пестиливостта на габровци, които в миналото започнали да го произвеждат, за да съхранят за по-дълго време сините сливи.

Заради типичната им предпримчивост обаче славата му се разнася по целия свят. По време на фестивала посетителите могат на живо да се докоснат до традиции, стари занаяти и фолклор. Тази година сред участници е и има и румънска група. Те са общност, създадена преди повече от 200 години от преселници от Габровския и Плевенския край. До днес те говорят архаичен български език и съхраняват традициите на предците си.

#Етър #пестил #традиции

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