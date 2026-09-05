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Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството

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българия продължи украйна заявиха външното министерство
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Българското правителство ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на Ива Михайлова, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която се срещна днес с Христина Михайлова, майка на младото момиче. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Министър Петрова изрази институционалната, но и личната си загриженост и съпричастност към тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намират тя и нейното семейство, посочиха от МВнР.

Външният министър запозна Христина Михайлова с действията, които МВнР е предприело до този момент във връзка с отказа на властите в съседната страна да бъде разрешено на Ива да получи необходимото ѝ лечение в чужбина. България оказва необходимата подкрепа от гледна точка осигуряването на най-добрата правна защита по казуса, информираха от Външното министерство.

Министър Петрова подчерта, че страната ни остава непоколебимо ангажирана в усилията за бързо и успешно приключване на случая.

"Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може да продължи да разчита на нашата подкрепа в този труден за нея и Вас момент", заяви още Петрова, цитирана в съобщението.

#казусът с Ива Михайлова #Велислава Петрова #МВнР

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