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Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир

Христо Ценов от Христо Ценов
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По света
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американските специални пратеници москва пътиват киев
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Големи очаквания за мир към днешната среща в Москва, където са американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за разговори с Владимир Путин. И Украйна, и Русия обявиха, че до понеделник включително прекратяват въздушните атаки по столиците си.

Разговорите продължават. Специалният пратеник Стив Уиткоф е предал поздравите на Доналд Тръмп към руския президент. А от Кремъл са уверили, че разговорите между двете държави винаги са били полезни. Уверили са и, че ще следят за безопасността на американските пратеници.

Ясно е също, че позицията на Москва относно условията за мир остава непроменена.

Междувременно обаче руските власти съобщиха за украинска атака с дрон, съобщава се за една жертва в руската Белгородска област.

Снимки: БТА

Не е ясно дали и как атаката може да се отрази на преговорите, които продължават утре в Киев.

#Американски пратеници #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Русия

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