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Американските специални пратеници в Москва, утре пътиват за Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Украйна и Русия обявиха тридневен режим на тишина за столиците

американските специални пратеници москва пътиват киев
Снимка: БТА
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Съединените щати с опит да реанимират преговорите за мир между Украйна и Русия. Специалните пратеници на Вашингтон - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са в Москва, а утре ще бъдат в Киев. И Украйна, и Русия, обявиха, че до понеделник включително, прекратяват въздушните атаки.

Малко преди 13 часа местно време самолетът на американските специални пратеници кацна в Москва. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър бяха посрещнати от руския представител Кирил Дмитриев. От Кремъл потвърдиха, че е наредено спиране на огъня по Киев в следващите три дни. Преди началото на визита обаче от там занижиха очакванията от срещата, но подчертаха, че Уиткоф и Къшнър винаги са добре дошли.

Преди обявеният тридневен режим на тишина, руската страната отново атакува Украйна. Има жертви и ранени. Украинският президент ВолодимИр Зеленски написа в социалните си мрежи, че планът за дипломатическите срещи утре в Киев е одобрен.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Разговаряхме с представители на американския президент. Те вече работят с руската страна. След разговора сме готови да спазваме режима на прекратяване на огъня по отношение на градовете, участващи в преговорния процес."

Не толкова опит мистично настроени са жителите на Киев.

Мария Халицева, жител на Киев: "Всичко зависи от един единствен човек - за съжаление, човек, който отдавна е изгубил ума си. Ако той не бъде сменен или принуден да направи каквото трябва, всички усилия за край на войната са напразни."

Това не е първото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва, но за първи път след руската столица, американските емисари ще пътуват до Киев. От Белия дом намекнаха, че Вашингтон има ново предложение за край на войната. От Кремъл бяха категорични, че условията на Путин за мир са "непоклатими". Активната част на преговорния процес между Украйна и Русия, с посредничеството на Вашингтон, приключи през февруари - след началото на американо-израелските удари по Иран. Основните разломни линии са гаранциите за сигурност за сигурност за Украйна, желанието на Русия за контрол на целия Донбас, което за Киев е червена линия и бъдещето на Запорожката АЕЦ, която в момента е под руски контрол. Дори и при най-оптимистичните сценарии за дипломатическите совалки на Уиткоф и Къшнър, спиране на бойните действия преди пролетта на 2027 е малко вероятно, коментират анализатори.

#преговрои за мир #войната в Украйна #Москва #киев

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