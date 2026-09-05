Путин нареди 72-часово прекратяване на ударите по Киев, докато американската делегация е на посещение в Русия и Украйна

Руският президент Владимир Путин нареди 72-часово прекратяване на ударите по Киев, съобщи Кремъл, предаде Асошиейтед прес. Решението беше обявено след като пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна.

„Путин нареди да не бъдат нанасяни удари по Киев в продължение на три дни, считано от полунощ днес“, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков пред руската агенция ТАСС.

По думите му решението е свързано с подготовката за планираното посещение на Уиткоф и Къшнър в украинската столица, което според Киев ще се състои утре.

Посещението на американската делегация се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

На летището американските представители бяха посрещнати от руския пратеник Кирил Дмитриев. Той сподели снимки от срещата си с тях при слизането ѝ от самолета със съобщението: „Добре дошли в Москва, миротворци“.