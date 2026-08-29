България започна участието си на световното първенство по Сока 6 с успех над Индия

България победи Индия с 4:0 в първия си мач от група “D” на световното първенство по Сока 6 в германския град Есен.

Възпитаниците на Илиан Илиев получиха дузпа още в първата минута след нарушение на индийския вратар. Капитанът Деян Алексов откри резултата.

През второто полувреме европейците удвоиха преднината си. Александър Димов засече подаване в наказателното поле на Ивайло Томчев.

Ивайло Томчев също записа името си сред голмайсторите в 27-ата минута, като промуши топката през краката на вратаря. В добавеното време на двубоя Томчев удвои головата си сметка след заучено изпълнение на пряк свободен удар и оформи крайния резултат.

За България предстои двубой с Англия в понеделник, 31 август, от 22:55 часа. Гледайте срещата пряко по БНТ 3.