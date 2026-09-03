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България отпадна от световното първенство по Сока 6 след драматична загуба от Албания

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Спорт
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Националите отстъпиха с 2:3 в плейофната фаза и приключиха участието си в турнира след три поредни победи в груповата фаза

България отпадна от световното първенство по Сока 6 след драматична загуба от Албания
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Българският национален отбор по Сока 6 приключи участието си на световното първенство след драматична загуба с 2:3 от Албания в плейофната фаза. "Лъвовете“ не успяха да продължат успешната си серия от груповата фаза и напуснаха надпреварата още в първия си двубой от директните елиминации.

България влезе в срещата с големи очаквания след три категорични победи в своята група, но този път двубоят се разви по различен начин.

Националите започнаха добре, но впоследствие допуснаха грешки, от които съперникът успя да се възползва. Българският тим не се предаде и остана в битката за място на четвъртфиналите до самия край.

Томчев и Спасов реализираха двете попадения за България, но Албания успя да отбележи гол повече и да стигне до крайния успех с 3:2.

В заключителните моменти националите потърсиха изравнителното попадение и хвърлиха сили в атака. Последната възможност обаче беше прекъсната след отсъдено нарушение в нападение, след което съдиите сложиха край на срещата.

Така силното представяне на България в груповата фаза не получи своето продължение в елиминациите. След трите последователни успеха националите трябваше да се сбогуват със световното първенство след първия си мач на директна елиминация.

Въпреки разочарованието от ранното отпадане, младият български състав натрупа ценен международен опит, който може да бъде използван в следващите големи първенства.

Албания продължава към осминафиналите, където ще се изправи срещу Бразилия.



#национален отбор на България по Сока 6 #световно първенство по Сока 6 - 2026 г.

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