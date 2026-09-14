Пожар унищожи 30 декара смесена гора край Брегово

Пожар е унищожил 30 декара смесена гора в землището на Брегово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Сигналът е подаден на 13 септември в 19.20 часа. Пристигналите на място пожарникари установили запалено стърнище с площ около 50 декара, като пламъците се прехвърлили в близката гора. Спасени са 50 декара царевица. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

През последното денонощие огнеборците са реагирали и на сигнали за пожари без материални щети в село Бела Рада, село Ошане и в землищата на Бела Рада, Брегово и Коста Перчево. На 12 септември късо съединение е причинило пожар в къща в село Цар Петрово. Унищожени са 80 квадратни метра от покрива, а две сгради са спасени. Огънят е потушен от екип на пожарната служба в Кула.

Същия ден при пожар в сухи треви в село Дреновец пламъците са обхванали покривната конструкция на селскостопанска постройка. Унищожени са 15 квадратни метра от покрива, а седем сгради са спасени. Причината е небрежност при боравене с открит огън. Още 10 квадратни метра покривна конструкция на селскостопанска постройка са унищожени при друг пожар в Цар Петрово. Той също е причинен от небрежност при боравене с открит огън.

На 11 и 12 септември пожарникарите в областта са потушили още шест пожара без материални щети. Горели са отпадъци във Видин и сухи треви в землищата на Медовница, Слана бара и Войница, както и в Брегово и Гара Орешец. По данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за последното денонощие противопожарните екипи са реагирали на 160 сигнала за произшествия и са потушили 93 пожара. При пожарите няма загинали и пострадали.