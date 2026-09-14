Георги Костадинов: От няколко месеца работя с Еду Гаспар

Присъствието на Еду Гаспар може са да помогне на Левски, заяви спортният директор на "сините" Георги Костадинов след проведеното Общо събрание на акционерите в българския футболен клуб. Бившият ръководител на Арсенал ще бъде част от Съвета на директорите и Костадинов ще работи именно с него.

"Вече работя с него от няколко месеца, в ежедневен контакт сме. Съветите му могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на Левски", заяви Костадинов.

Днес Левски обяви, че заменя досегашния двустепенен модел на управление и то влиза в ръцете на Съвет на директорите, в който попадат Еду, Даниел Боримиров, Фелипе Берлинер, Клаудио Праковник и Матю Чери. Костадинов, назначен на позицията в края на миналия сезон, приветства промените в структурата.

"Най-важното е всеки да знае какви са неговите задължения, отговорности и права. Смятам, че това ще подобри процеса на работа в клуба и ще подобри резултатите", добави Костадинов.