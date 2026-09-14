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Еду Гаспар: Шампиони сме и сме в Лига Европа, но искаме да подобрим това

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Български футбол
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Бразилецът посочи каква точно ще бъде неговата роля в ръководството на Левски.

Еду Гаспар
Снимка: БГНЕС
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Еду Гаспар е в Левски, за да помогне на отбора да прогресира година след година и в крайна сметка да достигне до най-високото ниво, заяви новият член в Съвета на директорите на българския шампион.

Той бе представен пред медиите и фенове, а основната му цел е да помага с опита и експертизата в ръководенето на футболните процеси и в трансферите.

"Благодаря за възможността да бъда тук, в борда на директорите, до легендите на този клуб (Наско Сираков - бел.авт.). За мен е чест и удоволствие и съм сигурен, че ще имаме много успехи. Ще направя най-доброто, което мога, за да подкрепя проекта", заяви Еду при представянето си в Левски.

Бразилецът изброи причините, които са го накарали да приеме предложението на клуба.

"Какво ме привлече? През моя живот съм свикнал да правя добри решения. Всичко започна от опознаването на хората в този проект. Не знам дали знаете, но прекарах дълго време, за да разбера града, пресата, феновете. Как оперирате вътрешно. След това започнах да работя и ме поканиха да бъда член на борда на директорите. Когато видях разговорите за бъдещето, за амбицията и си казах: "Защо не?". Аз силно вярвам, че мога да допринеса за този проект. Когато видях феновете какви са и какво се планира за тях, се развълнувах наистина много", продължи бившият директор на Арсенал.

Гаспар увери, че новото ръководство на клуба даде всичко по силите си, за да помогне с опита си.

"Много е важно хората да разберат, че не започваме от нулата. Ние идваме да допринесем, да бъдем още един играч, още един човек в екипа, да помогнем с нашия опит. Ако имаме възможност да сме близки с Георги (Костадинов), с треньора (Хулио Веласкес), с футболната общност, то ние ще помагаме възможно най-много. Шампиони сме и сме в Лига Европа, но искаме да подобрим това. Ще го обсъждаме като група, за да оценим какви са най-добрите стъпки за този клуб", каза още той.

Гаспар разкри, че познава добре Веласкес и че испанецът е правилният човек за развитието на отбора.

"В предварителното ми посещение едно от първите неща, които казах на г-н Бостанджиев, е, че Левски има много добър треньор. Наистина го вярвам. След това разговарях с него, обсъдихме идеите му, как действа и какво му трябва. Имаме специален човек на тази позиция и трябва да го подкрепяме възможно най-добре. Опитваме да водим играчи за неговата система, а той - да гради по-добър отбор. Ще се борим отново за титлата и за евротурнирите, а той е правилният човек да ни води към това", продължи Еду.

Новото попълнение в екипа на "сините" посочи каква точно ще бъде неговата роля.

"Експертизата ми е в това да привличам играчи, но аз съм член на борда. Имаме спортен директор, имаме треньор, имаме скаути и анализатори. Ние ще работим с тях и ще ги подкрепяме, но футболните операции са за хората в самите звена. Аз ще ги подкрепям с моите познания за процесите, как се анализират данни, как се прави скаутско звено... Колкото мога с опит и експертиза, ще го правя. Това е моята роля и съм тук, за да помогна", каза още той.

Според него клубът трябва да остане реалистичен в амбициите си.

"Трябва да имаме амбиции, но и да бъдем реалисти. Не можем да обещаваме неща, които не можем да изпълним. Ние трябва да изграждаме и да надграждаме. Спечелихме титлата и влязохме в Лига Европа, но как можем да се развием? Трябва да си задаваме този въпрос всяка година. От това зависи как прогресираме ние. Целта е да израстваме с всеки трансферен прозорец. Някой ден, надявам се скоро, ще достигнем най-високото ниво", добави Еду.

Бившият бразилски национал посочи важността и на академията в клуба.

"Трябва да разберем и как да развием талантите в академията. България винаги е имала добри играчи. Футболът от известен период обаче не е на добро ниво и останахте настрани от основните пазари. Сега проучих по-обстойно случващото се. Трябват ни правилните хора и съм сигурен, че ще имаме много важна академия тук", завърши той.

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