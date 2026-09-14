БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири български отбора атакуват европейския връх в минифутбола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Българските отбори разбраха своите съперници за Шампионската лига и Купата на Европа.

Четири български отбора атакуват европейския връх в минифутбола
Слушай новината

Четири български тима ще представят страната на престижните клубни турнири под егидата на Европейската федерация по минифутбол, които ще се проведат през септември в Камбрилс, Испания. Теглените жребии отредиха труден и оспорван жребий както за участниците в Шампионската лига, така и за тези в турнира за Купата на Европа.

Шампионска лига, период на провеждане: 23 – 26 септември 2026 г. В най-силния клубен турнир на континента България ще има два представителя:

Група A: Българският вицешампион Красико Бургас бе изтеглен в Група A. Морският тим ще премери сили с отборите на ФК Евен Йехуда (Израел), ФК Армат Днипро (Украйна) и Тропа до Моро (Португалия).

Група C: Шампионът на България АФК Малки Страсти попадна в Група C. Техни съперници за първите две места, осигуряващи класиране за елиминациите, са румънският вицешампион АКС Екстратерещрии 2014 Бистрица, ИТ Казахмис (Казахстан) и австрийският първенец Инсбрук Суперсоникс.

Купа на Европа, период на провеждане: 26 – 29 септември 2026 г. Пловдивската школа изпраща два водещи тима във втория по сила европейски турнир:

Група A: Шампионът на Лига България Орлите (Пловдив) попадна в Група A, където ще играе срещу АКС Динозаурии Тимишоара (Румъния), ТМС Спарк Велдинг (Полша) и Диаспора Юнайтед (Англия).

Група D: Зимният шампион на България Тихо ми пази (Пловдив) се изправя срещу най-тежкия възможен съперник в турнира — действащия носител на трофея АКС Арсенал Яш 2021 (Румъния). Групата се допълва от гръцкия Рубин Тарзан (Атина) и френския Ле Бльо Файв Клуб (Ница).

Всички срещи от надпреварите ще се изиграят на терените на спортния комплекс в Камбрилс. Първите два отбора от всяка група продължават към фазата на директните елиминации.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
3
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Други спортове

Александра Начева: Сезонът беше много шантав
Александра Начева: Сезонът беше много шантав
Георги Павлов: Светнахме лампите във федерацията по лека атлетика Георги Павлов: Светнахме лампите във федерацията по лека атлетика
Чете се за: 04:50 мин.
100 състезатели ще участват на турнира по спортна стрелба във Варна 100 състезатели ще участват на турнира по спортна стрелба във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
Божидар Саръбоюков: Конкуренцията ражда шампиона Божидар Саръбоюков: Конкуренцията ражда шампиона
Чете се за: 07:25 мин.
БФЛА награди най-успешните си състезатели за летния сезон БФЛА награди най-успешните си състезатели за летния сезон
Чете се за: 01:50 мин.
Устойчивостта и опазването на околната среда във фокуса на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал Устойчивостта и опазването на околната среда във фокуса на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Училище пред закриване възкръсна: 8 първокласници прекрачиха прага...
Чете се за: 05:52 мин.
Регионални
Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ