Четири български отбора атакуват европейския връх в минифутбола

Четири български тима ще представят страната на престижните клубни турнири под егидата на Европейската федерация по минифутбол, които ще се проведат през септември в Камбрилс, Испания. Теглените жребии отредиха труден и оспорван жребий както за участниците в Шампионската лига, така и за тези в турнира за Купата на Европа.

Шампионска лига, период на провеждане: 23 – 26 септември 2026 г. В най-силния клубен турнир на континента България ще има два представителя:

Група A: Българският вицешампион Красико Бургас бе изтеглен в Група A. Морският тим ще премери сили с отборите на ФК Евен Йехуда (Израел), ФК Армат Днипро (Украйна) и Тропа до Моро (Португалия).

Група C: Шампионът на България АФК Малки Страсти попадна в Група C. Техни съперници за първите две места, осигуряващи класиране за елиминациите, са румънският вицешампион АКС Екстратерещрии 2014 Бистрица, ИТ Казахмис (Казахстан) и австрийският първенец Инсбрук Суперсоникс.

Купа на Европа, период на провеждане: 26 – 29 септември 2026 г. Пловдивската школа изпраща два водещи тима във втория по сила европейски турнир:

Група A: Шампионът на Лига България Орлите (Пловдив) попадна в Група A, където ще играе срещу АКС Динозаурии Тимишоара (Румъния), ТМС Спарк Велдинг (Полша) и Диаспора Юнайтед (Англия).

Група D: Зимният шампион на България Тихо ми пази (Пловдив) се изправя срещу най-тежкия възможен съперник в турнира — действащия носител на трофея АКС Арсенал Яш 2021 (Румъния). Групата се допълва от гръцкия Рубин Тарзан (Атина) и френския Ле Бльо Файв Клуб (Ница).

Всички срещи от надпреварите ще се изиграят на терените на спортния комплекс в Камбрилс. Първите два отбора от всяка група продължават към фазата на директните елиминации.