Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради цените на горивата

Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за възможността за подпомагане на гражданите заради цените на горивата. Говорихме за нуждата от допълнителни мерки за компенсация, обяви на брифинг пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров. Най-вероятно това ще бъде предмет на допълнителни разговори в Министерство за финансите, каза той. По думите му ще се обсъжда помощта както за бизнеса, така и за граждани.

Пламен Димитров посочи, че социалният министър Наталия Ефремова е предоставила данни, че около 230 000 души са се възползвали от мерките за подпомагане заради високите цени на горивата преди няколко месеца. Главният икономист на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Атанас Кацарчев заяви, че ще подпомагането трябва да има за най-уязвимите групи от населението. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, каза той. Синдикатите са коментирали с правителството и подготовката на бюджета за догодина.

Към 15 октомври можем да очакваме по-ясни параметри, заяви Димитров. Стана ясно, че реформи в много сектори ще има. Ще продължи също и административната реформа, добави той. Темата за цените на горивата и бюджетната процедура беше обсъдена след края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя по-рано днес.

Държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни, съобщи преди дни председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.