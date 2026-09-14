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Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007,46 евро, съобщиха от НОИ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007,46 евро, съобщиха от НОИ
Снимка: БТА
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Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007,46 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. е 994,89 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за май е 1033,62 евро.

#среден осигурителен доход #НОИ #новини в Метрото

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