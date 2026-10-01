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Асоциацията на банките в България не подкрепя предложението за свръхоблагане на банковия сектор

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асоциацията банките българия подкрепя предложението свръхоблагане банковия сектор
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Асоциацията на банките в България не подкрепя предложението за свръхоблагане на банковия сектор. Това посочват от браншовата организация в своя позиция.

Изтъкват, че наличието на извънредна печалба не е обосновано, а мярката поставя под риск способността на банките да финансират икономиката. Принципите на равнопоставеност и правна сигурност са нарушени и мярката не съответства с националното и европейското право, допълва в позицията.

Пълното становище на Асоциацията на банките в България може да прочетете ТУК.

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