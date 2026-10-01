Дефицитът в бюджета продължава да расте и през септември

Дефицитът в бюджета продължава да расте, показват предварителните данни на Министерство на финансите за изпълнението му през септември. Така недостигът на средства се очаква да достигне 3,6 млрд. евро или 2,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

За сравнение месец по-рано дефицитът беше малко над 3 млрд. евро или 2,4% от БВП. Продължава и изоставането на изпълнението на приходите и разходите. В бюджета е заложен рекорден дефицит за тази година от 5,7%, но според данните на Министерство на финансите и фискалният съвет - той ще бъде с 1,5 процентни пункта по-нисък.

Приходите през септември достигат до 33,9 млрд. евро, което е с 11% повече в сравнение с 2025 г. Изпълнението им спрямо годишните разчети обаче е 68,4 на сто. Разходите през септември са 37,5 млрд. евро или 66,1% от годишните разчети. Спрямо 2025 г. те са нараснали с 11,3%.