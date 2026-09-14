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1079 автобуса за превоз на ученици са проверени преди началото на учебната година

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1079 автобуса за превоз на ученици са проверени преди началото на учебната година
Снимка: БТА
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Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е проверила до момента 1079 автобуса, с които ще се превозват деца през новата учебна година. При проверките са издадени 137 предписания за отстраняване на нередности, а са съставени и пет акта, основно за технически неизправности. Това съобщи изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски по време на демонстрационна проверка на училищен автобус в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд.

Проверяват се както автобусите, предоставени от Министерството на образованието, така и превозните средства на училища, които използват услугите на частни превозвачи.

„Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година“, заяви Рановски.

Установените до момента нередности са предимно свързани с оборудването. Сред нарушенията са незаверени пожарогасители и износени гуми, както и други технически неизправности.

Проверките ще продължат и след началото на учебната година. Контролът ще обхване и самия превоз на децата – спазването на маршрутите и разписанията, необходимите документи, техническата изправност на автобусите и изискванията към водачите.

„След започването на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са изпълнени, тогава ще вземем отношение спрямо нарушителите“, каза изпълнителният директор на „Автомобилна администрация“.

Проверката започва с водача на автобуса. Той трябва да отговаря на определени изисквания – да е навършил 25 години, да има най-малко две години стаж, да притежава необходимата квалификационна карта и свидетелство за управление на автобус.

След това се проверява самото превозно средство – документите, регистрацията, валидният технически преглед, както и техническото му състояние. Проверяват се гуми, оборудване и всички елементи, които имат отношение към безопасното превозване на пътниците.

По думите на Рановски към момента няма сигнали за драстични проблеми при превоза на деца. Автобусите трябва да спазват определените маршрути и разписания, а децата да бъдат придружавани от възрастен.

При повреда на училищен автобус общината трябва да осигури друг транспорт, за да не бъде прекъсван превозът на учениците.

Снимки: БТА

#проверки на ученически автобуси #ученически автобуси #превоз на ученици

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