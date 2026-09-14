Професионален празник на Пожарната (СНИМКИ)

Служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отбелязват днес своя професионален празник.

Датата 14 септември се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Съборът е проведен по инициатива на 17 пожарни командири и дейци на пожарното дело, по време на който е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България. Празникът беше отбелязан с церемония в сградата на Националната пожарна в София. На нея присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и представители на политическото и професионалното ръководство на МВР.