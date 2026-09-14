Левски ще строи най-модерния стадион в югоизточната част на Европа

Левски възнамерява да построи най-модерния стадион в югоизточната част от Европа и той ще разполага с около 28 хиляди седящи места за футболни мачове, както и 38 700 за музикални концерти, заяви арх. Цветан Петров.

Той заяви, че строителството трябва да започне през юни 2027 и след края му стадион "Георги Аспарухов" ще се превърне в емблематично място в София.

"Новите собственици на Левски искат най-модерния стадион, защото Левски го заслужава. Първият значим документ е факт - визата за проектиране е издадена. В момента се съгласува с другите институции и благодаря на всички институции, защото срещаме страхотна подкрепа и нещата вървят с добро темпо", заяви арх. Цветан Петров.

Към проекта е привлечен и нов международен партньор с опит по "Сантяго Бернабеу". Германската инженерна компания е работила по някои от най-разпознаваемите стадиони в Европа, сред които стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон и Олимпийския стадион в Мюнхен. Компанията ще участва с консултантска експертиза при оптимизирането на конструктивното решение на новия стадион „Георги Аспарухов“.

"Целта е ясна - искаме да започнем строителство юни 2027. Правим всичко възможно да постигнем това. Такъв проект не се прави сам и затова поканихме като наш партньор и консултант немска компания, която има невероятен опит в спортни съоръжения по цял свят. Те са и строители на Олимпийския стадион в Мюнхен, съоръженията на Тотнъм, "Бернабеу"... Опитваме с тяхна помощ да направим процеса предвидим, а експлоатацията - дълга", добави той.

Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада. Всички компоненти ще могат да работят координирано, а съдържанието да се синхронизира с мачови сценарии, клубни кампании и различни събития, което ще позволи да се променя в зависимост от режима и характера на събитието и да бъде активна част от преживяването на публиката и визуалната идентичност на Левски.

"С помощта на клуба са осъществени контакти с УЕФА и координация по всички точки. Предстоят и срещи, за да установим техните изисквания ясно, за да може фундаментът да бъде здрав. Правим най-модерния стадион в югоизточната част на Европа и тук най-важно е изживяването. Не искаме стадион за 20 мача, а за 365 дни в годината. Искаме да можем да задържим хората на съоръжението във всеки ден от седмицата. Ще има не само мачове, а и ежедневно изживяване. Искаме стадион, който служи на града и на феновете за много години напред. Имаме три разработени сценария - за ден на мач, за събитие и за всеки ден. Ще има изживявания за семействата и разчитаме те да идват следобеда преди мача и през уикенда. Ще има музей, фен-шоп, ресторанти... Ще има постоянно работеща инфраструктура и различни активности", каза още Петров.

Съществено развитие има и във функционалната организация на комплекса. Сектор "А" ще бъде основният център на стадиона, развит на пет надземни и две подземни нива. В него ще бъдат концентрирани спортните, административните, медийните и VIP функции, както и феншоп, експозиционна зона, ресторант, медиен център и мултифункционална зала с площ около 1 275 кв. м. Част от тези пространства ще могат да функционират независимо от мачовия режим.

"Ще има над 150 линейни метра зони за обслужване, 300 санитарни прибори, 48 турникета, много места за паркиране и страхотен достъп до метрото. Сектор "А" е сърцето на стадиона. Тук нещата придобиват вече завършен вид и предстои координация с УЕФА, за да влезем в детайл с интериора. Залата за събития е с площ от над 1250 кв. метра и дава място не само за футболни събития. Можем да бъдем домакини на корпоративни събития, празненства и всякакъв вид ентъртейнмънт", добави Петров.

Капацитетът на съоръжението е вдигнат до 28 хиляди седящи места.

"Темата, която вълнува всички - по настояване на клуба направихме всичко възможно да увеличим капацитета на максимум. Стадионът дава възможност за около 28 хиляди места и смятаме, че това отговаря на интереса, голямото желание и ентусиазма от "синьото" лято, както го наричаме. Капацитетът при концерт е 38 700, така че и това е нещо уникално и дава база за други събития", каза още той.

Очаква се строителството да продължи малко над две години, а стадионът се очаква да има възможност за бъдещо разширяване.

"Както Цветан каза, сега завършваме идейния проект и започваме детайлен. След това предстои оценката, до два или три месеца. Искам да потвърдя на всички, че имаме пълна готовност да подкрепим бюджета. Аз бях този, който настояваше да се максимизира броят на местата и качеството на изживяването. Това е целта и сме готови", заяви мажоритарният собственик на Левски - Атанас Бостанджиев.

Новият стадион ще бъде проектиран като активен дом на Левски през цялата година, а не само в мачови дни. Феншопът, музеят, ресторантът и част от обществените пространства ще могат да работят самостоятелно, а мултифункционалната зала и VIP зоните ще позволяват провеждането на конференции, корпоративни събития, фен срещи и други инициативи. Предвижда се и възможност за провеждане на концерти от най-високо ниво.

Проектът обхваща и прилежащата среда около стадиона, която ще бъде благоустроена като част от общото архитектурно решение. Предвиждат се пешеходни маршрути, зелени площи и пространства за отдих, които ще бъдат достъпни за всички.

"В момента генерацията в строенето на стадиони се променя и това, което ще има Левски, ще прави изживяването на хората по-добро. Вярвам, че ще върнем всякаква публика на стадиона и да прекарват времето си тук. За нас големият успех ще бъде, когато усетят стадиона като свое място", добави Петров.

Левски работи не само по планове за стадион, а също така за база и детско-юношеска школа.