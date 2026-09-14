БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 03:40 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат ударите по енергийните си обекти. Американският президент изрази убеждение, че поскъпването на дизела е резултат от войната в Украйна, а не в Иран. Европа и НАТО с остри реакции след руските удари срещу влак с дипломати на границата между Полша и Украйна. С дипломатическия влак към Полша са пътували бившият британски премиер Борис Джонсън и висши западни специалисти по сигурността, участвали в конференция в Киев. В района на попадението е бил и бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Руски дрон порази локомотив на украинска територия до границата с Полша малко след преминаването по същата линия на друга композиция със западни представители. Жертви няма. Ударът показва колко е отчаян руският президент Владимир Путин, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Разполагаме с всички необходими варианти за реакция срещу хибридни заплахи. Не винаги ще бъде видимо видимо и обществено достояние какво правим. Някои неща пропускаме, други не са публични, поради причини, които не винаги можем да оповестим. Но мога да ви уверя, че имаме всички опции за отговор".

Русия плаща тежка цена за агресията си - над 40 000 жертви месечно, но нанася опасни удари, включително срещу гражданска инфраструктура до границите на Алианса, отбеляза Рюте. Ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас вижда в инцидента опит на Москва да сплаши Запада.

Кая Калас, ръководител на външната политика на ЕС: "Това беше ясно послание към Западния свят. Въпросът е как го тълкуваме. мисля, че трябва да направим обратното. Трябва да покажем, че сме зад Украйна, че не се страхуваме, защото в противен случай Русия ще постигне целта си."

Британският премиер Анди Бърнам заклейми "напразния опит“ на Москва да "подкопае“ подкрепата на съюзниците на Киев. За Полша ударът край границата е поредна ескалация на войната от страна на Русия.

Радослав Шикорски, министър на външните работи на Полша: "Русия атакува с усъвършенствани дронове с реактивен двигател и подобрена система за насочване. Това е ескалация и още едно предизвикателство за Украйна, но и за потенциалните бъдещи жертви на руска агресия. Борим се за да гарантираме, че Украйна решава кой има право да пристига на нейна територия, а не Путин."

Следващите седмици пред Европа ще са критични за защита на мира, каза германският канцлер.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Успех на Русия би имал непредсказуеми и безпрецедентни последици за всички нас, включително Германия. Затова заемам много твърда и ясна позиция без да отстъпвам и на сантиметър. Наш исторически дълг е да помогнем на Украйна, да запазим мира и свободата в Европа."

снимки: БТА

Кремъл отбеляза, че руските сили действат по цялата украинска територия и ще продължат да го правят и занапред.

#Русия #влак #Украйна #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Русия

Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса
Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса
Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова
Чете се за: 01:45 мин.
"Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон "Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон
Чете се за: 00:45 мин.
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша
Чете се за: 00:45 мин.
Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Папа Лъв предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ