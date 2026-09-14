Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша

Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат ударите по енергийните си обекти. Американският президент изрази убеждение, че поскъпването на дизела е резултат от войната в Украйна, а не в Иран. Европа и НАТО с остри реакции след руските удари срещу влак с дипломати на границата между Полша и Украйна. С дипломатическия влак към Полша са пътували бившият британски премиер Борис Джонсън и висши западни специалисти по сигурността, участвали в конференция в Киев. В района на попадението е бил и бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Руски дрон порази локомотив на украинска територия до границата с Полша малко след преминаването по същата линия на друга композиция със западни представители. Жертви няма. Ударът показва колко е отчаян руският президент Владимир Путин, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Разполагаме с всички необходими варианти за реакция срещу хибридни заплахи. Не винаги ще бъде видимо видимо и обществено достояние какво правим. Някои неща пропускаме, други не са публични, поради причини, които не винаги можем да оповестим. Но мога да ви уверя, че имаме всички опции за отговор".

Русия плаща тежка цена за агресията си - над 40 000 жертви месечно, но нанася опасни удари, включително срещу гражданска инфраструктура до границите на Алианса, отбеляза Рюте. Ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас вижда в инцидента опит на Москва да сплаши Запада.

Кая Калас, ръководител на външната политика на ЕС: "Това беше ясно послание към Западния свят. Въпросът е как го тълкуваме. мисля, че трябва да направим обратното. Трябва да покажем, че сме зад Украйна, че не се страхуваме, защото в противен случай Русия ще постигне целта си."

Британският премиер Анди Бърнам заклейми "напразния опит“ на Москва да "подкопае“ подкрепата на съюзниците на Киев. За Полша ударът край границата е поредна ескалация на войната от страна на Русия.

Радослав Шикорски, министър на външните работи на Полша: "Русия атакува с усъвършенствани дронове с реактивен двигател и подобрена система за насочване. Това е ескалация и още едно предизвикателство за Украйна, но и за потенциалните бъдещи жертви на руска агресия. Борим се за да гарантираме, че Украйна решава кой има право да пристига на нейна територия, а не Путин."

Следващите седмици пред Европа ще са критични за защита на мира, каза германският канцлер.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Успех на Русия би имал непредсказуеми и безпрецедентни последици за всички нас, включително Германия. Затова заемам много твърда и ясна позиция без да отстъпвам и на сантиметър. Наш исторически дълг е да помогнем на Украйна, да запазим мира и свободата в Европа."

снимки: БТА

Кремъл отбеляза, че руските сили действат по цялата украинска територия и ще продължат да го правят и занапред.