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ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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силно осъди руските въздушни удари близост границите полша
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Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото й на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.

#руски удари #войната в Украйна #Русия #Полша

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