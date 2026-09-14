БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи мерки към институциите

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи мерки към институциите
Снимка: БНТ
Слушай новината

В момента отговорните институции събират материали и информация, която да предоставят на президента Илияна Йотова по случая "ЕМКО" и има ли достатъчно защита за националната сигурност и нейните стратегически обекти. Това обяви държавният глава в Силистра. По думите ѝ, при нужда ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, който да набележи мерки към институциите и те ако желаят да се съобразят с тях.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Подготвяме в момента материали, искам да се запозная с последните актуални информации за рисковете пред националната сигурност на страната и когато са готови ще ви кажа и датата за КСНС, ако преценим че има необходимост за това."

#свикване на КСНС #президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #КСНС

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
2
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
3
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Сигурност и правосъдие

България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР) Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Чете се за: 06:50 мин.
20 митнически служители получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти 20 митнически служители получиха свидетелства за дистанционно управляващи пилоти
Чете се за: 01:32 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
18666
Чете се за: 05:40 мин.
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ) Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир отново са пред съда
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Над 21% от българите живеят под линията на бедност Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Има пропуски в охраната на военните складове, смята Иван Демерджиев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Над 55 хиляди първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ