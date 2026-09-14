Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи мерки към институциите

В момента отговорните институции събират материали и информация, която да предоставят на президента Илияна Йотова по случая "ЕМКО" и има ли достатъчно защита за националната сигурност и нейните стратегически обекти. Това обяви държавният глава в Силистра. По думите ѝ, при нужда ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, който да набележи мерки към институциите и те ако желаят да се съобразят с тях.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Подготвяме в момента материали, искам да се запозная с последните актуални информации за рисковете пред националната сигурност на страната и когато са готови ще ви кажа и датата за КСНС, ако преценим че има необходимост за това."