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Как училищата се подготвят за утрешния първи учебен ден?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Училищата във Варна са готови да започнат учебна година. По данни на Община Варна изцяло обновени са сградите на три училища в града. В други са направени частични ремонти. Готови да посрещнат учениците са и във варненското Средно училище “Найден Геров”.

В 44 общински училища във Варна са изградени STEM центрове за модерно обучение. Четири от тях са в Средно училище “Найден Геров”, където сме в момента. Тук учениците ще се обучават в нови STEM кабинети по математика и информатика; работилница с 3Д принтери, в която ще се сглобяват електрически картинги, зала за презентации и природни науки и кабинет за начален курс за малки изследователи.

В училището няма незаети позиции за учители. Тази година са назначени четирима нови преподаватели по физика, химия, биология и по английски език. Утре около 1300 ученици от първи до 12-ти клас ще преминат прага на Средно училище “Найден Геров”. Как е преминала подготовката за първия учебен ден?

Над 3130 първокласници пък ще прекрачат за първи път училищния праг във Варна на 15-ти септември. За да се гарантира безопасността на децата, всички пешеходни пътеки около училищата и детските градини са обновени.

Веселина Тишева, заместник-директор на Средно училище “Найден Геров” - Варна: Подготвяме 15-ти септември, първия учебен ден от две седмици. Абсолютно всички учители са готови. Класните стаи са готови да приемат децата. Готови сме и ги очакваме с най-голямо вълнение. Големи ремонти в нашето училище нямa. Преди 6 години нашата сграда беше обновена. Имаме съвсем леки козметични промени в училище, но това е със съдействието на нашия помощен персонал.

Вижте прякото включване на Петър Дойкински

#подготовка #15 септември #първи учебен ден

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