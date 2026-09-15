Томас Райс: Трябва да играем 90 минути с пълна концентрация

Старши треньорът Лудогорец Томас Райс коментира победата с 2:1 над Септември София в Първа лига.

„Трудно е да намеря правилните думи. През първото полувреме започнахме много добре. Създадохме шансове за гол, но не ги използвахме. Страдахме след една неточност и трябва да се поучим. Трябва да играем 90 минути с пълна концентрация“, каза Райс.

„В повечето двубои се нуждаехме от около 15 минути, за да заиграем добре. Сега трябва да вкарваме повече. Отново се затруднихме, но заслужавахме победата. Щастлив съм, че и Агибу отбеляза гол. Преди имахме само двама-трима голмайстори, но днес още един човек от халфовата линия се разписа. Чочев е много важен и е опитен. Той е боец на терена. Винаги е там, за да вкарва. Надявам се това да продължава“, добави опитният специалист.