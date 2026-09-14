Лудогорец се доближи до върха след домакински успех над Септември

Лудогорец победи Септември София с 2:1 в последния мач от 9-ия кръг на Първа лига. Ивайло Чочев и Агибу Камара бяха точни за победителите.

Срещата на стадион "Хювефарма Арена" в Разград започна с домакински натиск. В 17-ата минута Сон прати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради игра с ръка на Ивайло Чочев.

Разградчани откриха резултата четири минути по-късно. Ивайло Чочев засече с глава центриране в наказателното поле на Бърнард Текпетей.

След почивката възпитаниците на Томас Райс заслужено удвоиха преднината си. Агибу Камара отне топката от краката на Педро Ферейра и преодоля Владимир Иванов.

До края на двубоя столичани стигнаха до почетен гол. Францети Ерар оформи крайния резултата с шут от движение извън пеналтерията.

Лудогорец се изкачи до второто място в класирането с актив от 23 точки. Септември остава на 10-ата позиция в подреждането с