Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер: Беше глупаво да допуснем два подобни гола и трябва да си направим изводите

​Селекционерът на националния тим на Люксембург Джеф Щрасер обясни поражението от България с 0:2 с младостта на своя тим, с прибързаните грешки и най-вече с бързо инкасираните два гола в рамките на 15 минути преди почивката. Също така липсата на петима основни играчи, неравностойната скамейка са го поставили в крайно не изгодна ситуация.

Щрасер гледа с оптимизъм към последните два мача през ноември – домакинство на Естония и гостуване на Исландия за край. Генерално той почти не говори за отбора на България, а се фокусира върху проблемите в собствения си тим.

„Знаем, че през първото полувреме трябваше да се представим напълно различно. Второто полувреме като цяло беше добро, не само след 60-ата минута. Съперникът ни владееше инициативата до последната третина на терена, но там ни липсваше индивидуална класа, за да направим разликата", заяви Джеф Щрасер.

"​Като треньори трябва да учим играчите какво да правят в последната третина, но за класата се изисква време и работа с младите момчета – трябва да я градим. Естествено, разочаровани сме от резултата, но гледаме напред към следващите два мача“, каза селекционерът на Люксембург.

​„Така, ти казваш, че когато получим гол, едва ли не трябва да запалим фойерверки, и след това да видим кой какво може. Но при 0:1 напрежението идва в повече на момчетата и всичко се срива, защото гледам как топката отива у съперника. След два бързи гола рискувахме излишно. Трябва да си даваме сметка, че все още ни липсва играч, който да влезе за свежест", обясни Джеф Щрасер.

Eнцо Дуарте от Борусия (Дортмунд) и Хамза Кадамани от френския Мец започнаха днес като титуляри, а са само на 17 години:

"​Да, това е футболът. И за младежите, и за другите моята роля като треньор е да развивам децата, да им давам потенциал. Затова ще продължавам да следвам тази цел – смятам, че това е правилният път. А що се отнася до ефективността в последната третина, на която изобщо не обърнахме внимание – там трябва да се отключи играта и да направим истински фойерверки в атака. Беше глупаво да допуснем такива два гола трябва да си направим изводите.“

„​За всеки отбор, не само за нас, е голяма трудност, когато трябва да замени петима основни играчи за кратко време – това е много сложно. Имаш резервна скамейка, широчина, да. Но все още голяма част от хората на пейката са момчета, които трябва да се развиват, те все още правят грешки. Това не е лесна ситуация. За самите играчи ще бъде добре, ако получават повече игрово време в собствените си клубове, това е вторият фактор", заяви той.