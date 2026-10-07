Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер: Беше глупаво да допуснем два подобни гола и трябва да си направим изводите

Джеф Щрасер коментира загубата на собствен терен от България в четвъртия кръг на Лигата на нациите.
Селекционерът на националния тим на Люксембург Джеф Щрасер обясни поражението от България с 0:2 с младостта на своя тим, с прибързаните грешки и най-вече с бързо инкасираните два гола в рамките на 15 минути преди почивката. Също така липсата на петима основни играчи, неравностойната скамейка са го поставили в крайно не изгодна ситуация.
Щрасер гледа с оптимизъм към последните два мача през ноември – домакинство на Естония и гостуване на Исландия за край. Генерално той почти не говори за отбора на България, а се фокусира върху проблемите в собствения си тим.
„Знаем, че през първото полувреме трябваше да се представим напълно различно. Второто полувреме като цяло беше добро, не само след 60-ата минута. Съперникът ни владееше инициативата до последната третина на терена, но там ни липсваше индивидуална класа, за да направим разликата", заяви Джеф Щрасер.
"Като треньори трябва да учим играчите какво да правят в последната третина, но за класата се изисква време и работа с младите момчета – трябва да я градим. Естествено, разочаровани сме от резултата, но гледаме напред към следващите два мача“, каза селекционерът на Люксембург.
„Така, ти казваш, че когато получим гол, едва ли не трябва да запалим фойерверки, и след това да видим кой какво може. Но при 0:1 напрежението идва в повече на момчетата и всичко се срива, защото гледам как топката отива у съперника. След два бързи гола рискувахме излишно. Трябва да си даваме сметка, че все още ни липсва играч, който да влезе за свежест", обясни Джеф Щрасер.
Eнцо Дуарте от Борусия (Дортмунд) и Хамза Кадамани от френския Мец започнаха днес като титуляри, а са само на 17 години:
"Да, това е футболът. И за младежите, и за другите моята роля като треньор е да развивам децата, да им давам потенциал. Затова ще продължавам да следвам тази цел – смятам, че това е правилният път. А що се отнася до ефективността в последната третина, на която изобщо не обърнахме внимание – там трябва да се отключи играта и да направим истински фойерверки в атака. Беше глупаво да допуснем такива два гола трябва да си направим изводите.“
„За всеки отбор, не само за нас, е голяма трудност, когато трябва да замени петима основни играчи за кратко време – това е много сложно. Имаш резервна скамейка, широчина, да. Но все още голяма част от хората на пейката са момчета, които трябва да се развиват, те все още правят грешки. Това не е лесна ситуация. За самите играчи ще бъде добре, ако получават повече игрово време в собствените си клубове, това е вторият фактор", заяви той.
„Ние не носим цялата отговорност, не можеш да хвърляш вината за всичко върху нас. Както казах, ние заставаме зад отбора, подкрепяме го, сглобихме групата добре. Но това не е достатъчно. От четири мача, един спечелен – да, така е, и просто гледаме напред“, завърши Джеф Щрасер.