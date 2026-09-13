Лукас Петков впечатли, но Байерн си тръгна с победата

Байерн (Мюнхен) стигна до трудна победа с 2:1 при гостуването си на новака Елферсберг в третия кръг на Бундеслигата.

Българският национал Лукас Петков започна като титуляр за домакините и остави добри впечатления с представянето си, преди да бъде заменен в 84-ата минута от Лука Шнелбахер.

Баварците откриха резултата в 26-ата минута чрез Ленарт Карл, но Елферсберг успя да изравни след почивката. Влезлият като резерва Морис Кратенмахер се възползва от грешка в защитата на Байерн и наказа бившия си клуб за 1:1.

Шампионите обаче стигнаха до успеха благодарение на Хари Кейн, който в 72-ата минута реализира победното попадение.

С трите точки Байерн събра актив от 7 точки и се изкачи на четвъртото място в класирането. Елферсберг остава шести, само на точка зад баварския гранд.