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След обявеното бедствено положение: Продълбочават ръкав на Дунав към Сребърна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Над 750 000 куб. м вода вече са прехвърлени към Сребърна

обявеното бедствено положение продълбочават ръкав дунав сребърна
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Продълбочаване на ръкав на река Дунав се извършва в района на езерото Сребърна, за да бъде осигурено постъпването на вода към резервата при критично ниското ниво на реката. Това съобщи Момчил Петров, експерт от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.

Мярката е предприета, тъй като силното понижение на нивото на Дунав затруднява подаването на вода към езерото. Чрез продълбочаването на участъка се цели да се осигури по-добър достъп на помпените агрегати до водата и да не бъде прекъснато захранването на резервата.

До необходимостта от спешните действия се стигна, след като заради продължителното маловодие и високите температури беше установено, че езерото Сребърна е застрашено от пресъхване. Заради критично ниските водни нива в резервата беше обявено бедствено положение.

В рамките на предприетите мерки към езерото вече са прехвърлени над 750 000 кубични метра вода. За да се гарантира непрекъснатото водоподаване, са удължени и тръбопроводите, чрез които се извършва прехвърлянето на вода от Дунав към резервата.

Действията по захранването на езерото продължават, като основното предизвикателство остава ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения.

По думите на Момчил Петров към момента не се наблюдават негативни последици за растителните и животинските видове в резервата. Условията в езерото остават нормални, а размножителният процес при характерните за Сребърна обитатели протича без нарушения.

Експертът уточни, че при продължително засушаване и високи температури съществува риск от намаляване на съдържанието на кислород във водата, но засега такъв проблем не е установен и ниското ниво на езерото не е довело и до прогонване на водолюбивите птици.

#езерото Сребърна #река Дунав #бедствено положение

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