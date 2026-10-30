Четвърти ден примирие в украинския град Олешки: Очаква се половината от жителите да напуснат

В сила остава примирието в контролирания от руските сили град Олешки, в украинската Херсонска област. Спирането на огъня продължава вече четвърти ден и се очаква в града да започне доставката на хуманитарна помощ от храни, медицински консумативи, лекарства и горива, както и евакуацията на хора.

Русия и Украйна потвърдиха, че е изпълнено ключовото условие за начало на хуманитарната операция в окупирания от началото на войната град - разминирането на пътищата. При операцията е загинал сапьор и още един човек. Конвоят с помощите вече е напът. В Олешки са и омбудсманите на Русия и Украйна, които участваха в договарянето на 6-дневното примирие и ще координират операцията.

Яна Лантратова, омбудсман на Руската федерация: "В случай, че има хора, които искат да напуснат тази зона, те ще имат такава възможност като се осигурят всички мерки за сигурност. Конвоят включва 25 автобуса с общ капацитет от 750 места."

В града са блокирани около 2000 души. Доброволка съобщава пред Асошиейтед прес, че около 1000 от тях искат да напуснат. Според руския омбудсман евакуацията ще стане до 2 часа следобед местно време днес. Пакетите с помощи ще бъдат разпределени след това.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Наталия Бондар: "Надявам се, че хората ще бъдат евакуирани от там, но зависи в каква посока. Бих искала това да стане към Украйна."

Очаква се хората да бъдат прехвърлени в Крим и Южна Русия и да летят до Беларус, откъдето да се върнат в Украйна. И украинският, и руският президент вече изтъкнаха ролята на американската първа дама за договаряне на примирието.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Излишно е да казвам, че правим всичко възможно, за да може хуманитарната операция в Олешки да бъде успешна... Трябва да доведем Русия до деескалация, така че това да засегне цялата ни страна, а не само Олешки."

Ройтерс коментира, че операцията в Олешки е и танц на дипломацията, в който двете страни искат да покажат на Доналд Tръмп, че подкрепят усилията му за мир. Всяка по свои собствени причини. Киев - за да гарантира, че Вашингтон ще продължи да споделя разузнавателна информация, да осигурява пълен достъп до услугите на "Старшийлд", и да не прекъсва доставките на ракети "Пейтриът". Русия - с надежда Тръмп да накара Украйна да приеме мир при нейните условия - пълен контрол над Донбас и отказ от членство в НАТО. Към Съединените щати вече пътуват седем петролни танкера с общо 288 000 тона руски дизел. А според "Уолстрийт Джърнъл", след натиск от страна на Вашингтон, Украйна е прекратила ударите срещу руски рафинерии поне до междинните избори другия вторник.