Емил Попов в предаването "Аз съм"

Емил Попов е 11-годишен състезател по тенис на маса от спортен клуб по тенис на маса Попови в град Стамболийски. Той е поредният герой в поредицата на БНТ 3 "Аз съм".

Започва да тренира на 8 години. Попов вече има десетки медали от международни, държавни и балкански първенства. Той е част от националния отбор на България и тренира ежедневно, балансирайки успешно между спорта и училище.

"Първа тренировка не си спомням, но си спомням първото състезание, тогава беше много успешно за мен и станах първи. Този спорт го харесвам, защото има много бързи разигравания, много емоция има в него и се чувствам щастлив. За първи път влязох в залата по тенис на маса, защото още от малък баща ми ме взимаше с него по залите. Започнах да ходя с него по състезания и много ми хареса този спорт и се запалих по спорта", започна разказа си талантливият спортист.

"След като спечелих първия ми медал, почнах постоянно да съм в залата и на първото ми най-важно състезание станах трети на държавно първенство до 11 години. В няколко международни турнира имам две втори места и три трети места. Моите най-ценни медали са около 10 на няколко международни, държавни и Балканиади. Най-трудният ми медал е тази година на държавното в Благоевград станах първи на индивидуалното до 11 години", разказа Емил Попов.

"Когато разбрах, че съм в националния отбор, много се зарадвах и почнах да тренирам още повече, защото ще съм в отбора на България", горд е състезателят по тенис на маса.

"Не ми преча да ходя на училище и на тенис, защото аз от сутринта до обяд съм на училище и след това съм в залата до 9 часа", разказа той.

"Много обичам тениса на маса, защото има много бързи удари и аз имам рефлексии и много ми харесва. Най-трудното в тениса на маса е да запазиш концентрация и да не се ядосваш. Съхранявам моята психика с един отдих, пия малко вода и отивам на масата и им показвам кой съм аз. Тези качества, които придобивам в спорта, много ми помагат извън спорта, придобивам увереност на моите връстници, които не се занимават със спорт искам да им кажа да почват да тренират и да не седят само през компютърите", каза Попов.

"Мечтите ми в спорта са първо да стана балкански шампион и след това да взема медал на европейско първенство. Искам един ден да постигна най-високите върхове и след това искам да стана треньор по тенис на маса", завърши той.

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