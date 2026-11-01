БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

Артем Калев в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Младият талант на спортен клуб БИО разказва за пътя към световните титли, дисциплината и мечтите си.

Артем Калев в предаването "Аз съм"
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В новия епизод на поредицата "Аз съм“ ви срещаме с Артем Калев – 14-годишен състезател по кикбокс, който вече е двукратен световен и европейски шампион.

Пътят му в бойните спортове започва едва на тригодишна възраст с бокс, а на шест години се насочва към кикбокса, вдъхновен от своя баща.

"Когато бях малък, баща ми тренираше и започнах да тренирам с него“, споделя Артем.

Днес младият талант тренира под ръководството на Красимир Кирилов и Ицо Калчев, като за подготовката му помага и Кузма Нахристов. Натовареният му график включва и двуразови тренировки.

Най-големият му успех идва на световното първенство в Италия, където печели две златни отличия, въпреки че започва надпреварата болен.

"Трябваше да изляза болен за първия си мач, но това не успя да ме пречупи. Когато се качих на почетната стълбичка за втори път, бях много щастлив“, разказва шампионът.

Интересното е, че сред най-ценните му отличия остава сребърен медал от първото му държавно първенство, спечелен на седемгодишна възраст.

"Точно тази загуба ми даде сили да продължа напред“, признава той.

Артем разкрива още как спортът го е научил на дисциплина и защо предпочита да разрешава конфликтите извън залата с думи, а не с удари.

Вдъхновение за него е и по-голямата му сестра, която е световна шампионка по художествена гимнастика. Въпреки интензивните тренировки той успява да поддържа отличен успех в училище, а в свободното си време обича да рисува и да излиза с приятели.

Мечтите му обаче не спират с вече спечелените титли.

"Имам още много накъде да раста. Искам още световни и европейски титли“, категоричен е Артем Калев.

Гледайте новия епизод на "Аз съм“ с Артем Калев!

Всички епизоди от поредицата можете да откриете в YouTube канала на БНТ!

#Артем Калев #"Аз съм..."

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
1
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Други спортове

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
Белчо Горанов: България трябва да си върне позициите в световната борба Белчо Горанов: България трябва да си върне позициите в световната борба
Чете се за: 03:20 мин.
Шамил Мамедов: Има върху какво да работя Шамил Мамедов: Има върху какво да работя
Чете се за: 01:52 мин.
Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата, време е за спокойствие и обединение
Чете се за: 04:25 мин.
Жега, проблеми с канализацията и транспортен хаос на Младежките олимпийски игри Жега, проблеми с канализацията и транспортен хаос на Младежките олимпийски игри
Чете се за: 03:30 мин.
Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ