Артем Калев в предаването "Аз съм"

В новия епизод на поредицата "Аз съм“ ви срещаме с Артем Калев – 14-годишен състезател по кикбокс, който вече е двукратен световен и европейски шампион.

Пътят му в бойните спортове започва едва на тригодишна възраст с бокс, а на шест години се насочва към кикбокса, вдъхновен от своя баща.

"Когато бях малък, баща ми тренираше и започнах да тренирам с него“, споделя Артем.

Днес младият талант тренира под ръководството на Красимир Кирилов и Ицо Калчев, като за подготовката му помага и Кузма Нахристов. Натовареният му график включва и двуразови тренировки.

Най-големият му успех идва на световното първенство в Италия, където печели две златни отличия, въпреки че започва надпреварата болен.

"Трябваше да изляза болен за първия си мач, но това не успя да ме пречупи. Когато се качих на почетната стълбичка за втори път, бях много щастлив“, разказва шампионът.

Интересното е, че сред най-ценните му отличия остава сребърен медал от първото му държавно първенство, спечелен на седемгодишна възраст.

"Точно тази загуба ми даде сили да продължа напред“, признава той.

Артем разкрива още как спортът го е научил на дисциплина и защо предпочита да разрешава конфликтите извън залата с думи, а не с удари.

Вдъхновение за него е и по-голямата му сестра, която е световна шампионка по художествена гимнастика. Въпреки интензивните тренировки той успява да поддържа отличен успех в училище, а в свободното си време обича да рисува и да излиза с приятели.

Мечтите му обаче не спират с вече спечелените титли.

"Имам още много накъде да раста. Искам още световни и европейски титли“, категоричен е Артем Калев.

Гледайте новия епизод на "Аз съм“ с Артем Калев!

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